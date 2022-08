Będzie wyczekiwane przełamanie? Górnik jedzie do Chojnic

Wydaje się, że okazja ku temu będzie dobra. Podopieczni trenera Marcina Prasoła, którzy jeszcze w ubiegłym sezonie występowali na boiskach PKO BP Ekstraklasy, zmierzą się bowiem na wyjeździe z beniaminkiem pierwszoligowych rozgrywek, Chojniczanką Chojnice.

Górnik przed startem sezonu przeszedł prawdziwą rewolucję. Z zespołu odeszła większość wiodących postaci. Wyniki sparingów (trzy wygrane i dwa remisy) nastrajały jednak optymistycznie, ale rzeczywistość ligowa okazała się brutalna.

Sześć spotkań i zaledwie trzy punkty na koncie. To przekłada się na 16. miejsce (strefa spadkowa) w Fortuna 1. Lidze. Wszyscy mają w pamięci sezony 16/17 i 17/18, kiedy to drużyna zanotowała dwa spadki z rzędu.

W ostatniej kolejce zielono-czarni nie sprostali u siebie Arce Gdynia, przegrywając 1:2. Po raz pierwszy w sezonie łęcznianie prowadzili, ale to na nic się zdało. – Powinniśmy zamknąć mecz w pierwszej połowie, bo gra była dobra i mieliśmy sytuacje. Ale to przeciwnik nagle wyrównał. Nie wiem, co mam powiedzieć – komentował na pomeczowej konferencji trener Prasoł. – Musimy zdać sobie sprawę, że w grze ma być więcej odpowiedzialności i determinacji, bo sytuacje, które mamy same na gola się nie przekują. A potem to przeciwnik się cieszy – dodawał.