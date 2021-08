Beniaminek siatkarskiej PlusLigi, LUK Politechnika Lublin, rozpoczyna okres gier kontrolnych

Drużyna prowadzona przez trenera Dariusza Daszkiewicza przygotowuje się do debiutu w PlusLidze od 2 sierpnia. Pierwszy ligowy mecz lublinianie zagrają 2 października, ale wcześniej czeka ich spora dawka gier kontrolnych. Zaczynają już w środę. O godz. 18 w Starej Kiszewie zagrają z Treflem Gdańsk, szóstym zespołem poprzedniego sezonu. Dzień później sparing rozpocznie się o godz. 12.30.

W pierwszych sprawdzianach zabraknie tylko jednego zawodnika, Jakuba Strulaka, który otrzymał powołanie na zgrupowaniu reprezentacji Polski U-21. - Te spotkania pokażą nam, co dotychczas zrobiliśmy dobrze, a nad czym musimy więcej pracować, aby być jak najlepiej przygotowanym do sezonu. Zależy mi na tym, abyśmy w żadnym meczu się nie poddali i na to będę zwracał uwagę moim podopiecznym – tłumaczy szkoleniowiec.

Kibice LUK Politechniki będą mogli na żywo zobaczyć siatkarzy 3 i 4 września, gdy na turniej do Lublina przyjadą ekipy z Radomia, Suwałk i Warszawy. Spotkania rozgrywane będą w hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich.