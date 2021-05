Bezpiecznie nad wodą. Starostwo puławskie rusza z kampanią informacyjną

W konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w powiecie puławskim uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i organizacji społecznych, a także gospodarzy poszczególnych gmin i sołectw w powiecie puławskim. Spotkanie to było poświęcone zasadom bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych na terenie powiatu puławskiego, a także ochronie mieszkańców przed wyłudzeniami dokonywanymi m.in. za pośrednictwem internetu. Lwia część konferencji, ze względu na zbliżający się sezon urlopowy, została poświęcona bezpieczeństwu wodnemu.

- Współpracujemy z władzami nad zabezpieczeniem Wisły na terenie gminy Puławy, Kazimierza Dolnego oraz Janowca - odniósł się do kwestii bezpieczeństwa wodnego prezes WOPR w Puławach, Sławomir Ogórek. - Ale zaplanowanie dyżuru na 8 godzin w naszym przypadku się nie udaje, ponieważ bardzo często występują zdarzenia losowe, gdy trzeba ratować ludzkie życie.

Jak podkreśla prezes WOPR, Wisła to szlak żeglowny, oznacza to, że oprócz chętnych na kąpiele słoneczne, są również osoby, które korzystają ze sprzętu wodnego. Do tego czasem dochodzi brawura, alkohol oraz inne używki, Według przytoczonych na konferencji statystyk, osoby topiące się, będące pod wpływem alkoholu, mają najczęściej po 30-35 lat. Korzystają z miejsc niestrzeżonych, ale i nie zabronionych.