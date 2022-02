„Bezpieczny autokar – ferie 2022”. Akcja ITD w kolejnych województwach

Ostatnia tura ferii zaczyna się w województwach: podkarpackim, pomorskim, śląskim, łódzkim, lubelskim. Inspektorzy z tych województw będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na zimowy wypoczynek. Tak, jak tu w Lublinie, w specjalnie wyznaczonych punktach kontrolnych, ale też na trasach, inspektorzy ITD sprawdzają stan techniczny autokarów, czas pracy i trzeźwość kierowców.

Działania kontrolne w ramach akcji „Bezpieczny autokar”, inspektorzy prowadzą od połowy stycznia. Do tej pory skontrolowano blisko pół tysiąca autokarów. Większość kontroli kończy się bez żadnych zastrzeżeń. W 15 przypadkach inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów, to ok. 3 proc. wszystkich kontroli, a tylko w 3 przypadkach wydano zakazy dalszej jazdy – podsumował dotychczasowe działania Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.