Bezpłatne badania profilaktyczne w Nałęczowie. Sprawdź, kiedy będzie można z nich skorzystać

Już 10 września w Nałęczowie w ramach kampanii społecznej „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia" odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne. Bus-mobilny punkt diagnostyczny stanie przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ul. Lipowej 6. Punkt będzie czynny w godzinach 8:00 – 16:00. Każdy chętny będzie mógł wykonać w nim badania, m.in.: EKG, ciśnienia, saturacji krwi, analizę BMI oraz wypełnić z ratownikiem test Cog, który służy do wczesnego wykrywania zaburzeń poznawczych. Jego wyniki będzie można skonsultować z dyżurującym w busie lekarzem specjalistą.

Akcja związana jest z badaniami opinii pt. „Stan Zdrowia Polaków” przeprowadzonymi w ramach kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”. Wykazały one, że profilaktyka zdrowia w pandemii nie jest dla Polaków priorytetem; co trzeci pytany nie wykonał w ciągu 6 miesięcy żadnych badań profilaktycznych, a ponad połowa respondentów przyznaje, że koronawirus znacznie zmniejszył częstotliwość ich wykonywania. Co więcej, okazało się, że blisko połowa badanych, bo 49,1% zadeklarowała, że szuka porad zdrowotnych w internecie.