Bezpłatne warsztaty dla osób 60+. Na początek seniorzy będą robić mydełka KS

Fundacja „5Medium” przygotowała szereg wydarzeń dla osób po 60. roku życia. Na początek seniorzy wezmą udział w warsztatach DIY (do it youtself – zrób to sam), których efektem będą własnoręcznie wykonane mydełka.