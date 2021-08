Biała Podlaska: 25-latka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala

Do wypadku doszło w niedzielę (22 sierpnia) ok. godz. 10:30 w miejscowości Cicibór Duży (gmina Biała Podlaska). Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Skoda, 25-letnia mieszkanka gminy Leśna Podlaska, na prostym odcinku drogi zjechała na pobocze i do przydrożnego rowu. Następnie auto uderzyło w drzewo.