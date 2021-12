Biała Podlaska. 55-latek zaatakował nożem syna i byłą żonę. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Do zdarzenia doszło we wtorkowe (30.11) popołudnie. Do międzyrzeckiego komisariatu zadzwonili członkowie rodziny, którzy poinformowali o domowej awanturze. W jej trakcie nietrzeźwy mężczyzna ranił nożem domowników i groził im pozbawieniem życia. Po całym zdarzeniu pokrzywdzeni uciekli z budynku.