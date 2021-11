Biała Podlaska: 62-latka uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku. Przelała oszczędności na konto oszustów

Mężczyzna oświadczył, że doszło do próby włamania na jej konto i sprawca prawdopodobnie ma do niego dostęp. Jedyną możliwością, aby uniknąć włamania, a tym samym straty finansowej miało być założenie nowego konta na dane pokrzywdzonej.

– Początkowo 62-latka miała obawy, mężczyzna przekonał ją jednak do takich działań. Jej czujność uśpił fakt, że numer, który pojawił się na wyświetlaczu jej telefonu to numer infolinii należącej do jej banku. Sprawca dodatkowo uprawdopodobnił swoją historię umawiając się na podpisanie dokumentów z pokrzywdzoną w placówce bankowej – informuje kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.