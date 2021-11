Biała Podlaska. Dwie młode kobiety ukradły z drogerii kosmetyki i perfumy

Do zdarzenia doszło pod koniec października w jednej z bialskich drogerii i nie było ono zgłoszone mundurowym. Bialscy policjanci ustalili podejrzane o dokonanie tej zuchwałej kradzieży sklepowej.

Okazały się nimi: 23-letnia mieszkanka miasta oraz jej 22-letnia znajoma - mieszkanka gminy Biała Podlaska. Łupem „amatorek cudzego mienia” padły m.in. kosmetyki oraz perfumy znanych marek.

Kobiety zostały zatrzymane do wyjaśnienia. We wtorek (23 listopada) usłyszały zarzuty i przyznały się do winy.

Wartość strat oszacowana została przez właściciela sklepu na ponad 800 złotych.

Kobietom grozi teraz kara do 5 lat więzienia.