Biała Podlaska. Jechał slalomem po chodniku, zaczepiając o żywopłoty. Miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu

Do zdarzenia doszło w środę (27 kwietnia) na ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Z informacji świadka wynikało, że siedzący za kółkiem mercedesa mężczyzna jechał slalomem po chodniku, zaczepiając przy tym o żywopłoty. Zatrzymał się pod jednym z bloków „na koszu na śmieci”.

- Gdy zgłaszający podszedł do mężczyzny, by wyjaśnić jego zachowanie, od razu wyczuł wypity przez kierowcę alkohol. Na miejscu policjanci przeprowadzili badanie alkomatem, które wykazało w organizmie mężczyzny ponad 3 promile alkoholu. Ten tłumaczył mundurowym, że chciał tylko podjechać pod blok, by zabrać narzędzia z mieszkania, w którym pracował - poinformowała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Teraz mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

- Przypominamy, że do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w do 10 tysięcy złotych - dodaje Salczyńska-Pyrchla.