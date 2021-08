Biała Podlaska: Kierowali pod wpływem narkotyków, teraz odpowiedzą za swoje zachowanie

Do pierwszego zdarzenia doszło około godz. 13 na ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej. Bialska drogówka zatrzymała wtedy do kontroli osobowego opla. Kierujący nim 27-letni mieszkaniec gminy Komarówka Podlaska zachowywał się nerwowo.

- Twierdził, że tego dnia nie spożywał alkoholu, co zostało potwierdzone przez mundurowych. Jednak jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod działaniem środków odurzających. Potwierdził to również przeprowadzony przez funkcjonariuszy test - informuje kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji. - Dodatkowo u pasażera auta, 34-letniego mieszkańca tej samej gminy, policjanci ujawnili amfetaminę i mefedron zapakowane w woreczki foliowe. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia.