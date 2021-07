Biała Podlaska: Kierowca nie chciał go podwieźć, więc zdemolował mu samochód. Tłumaczył, że to przez alkohol i kłótnię z konkubiną

Do zdarzenia doszło na początku maja na ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że zatrzymał samochód przed zamkniętym przejazdem kolejowym. W pewnym momencie podszedł do niego nieznajomy mężczyzna chcąc aby ten go podwiózł.

Gdy usłyszał odmowę wybił szybę i uszkodził karoserię renaulta trzymanym w ręku łańcuchem. Zniszczył też telefon komórkowy pokrzywdzonego. Awanturnik dodatkowo szczuł pokrzywdzonego psem.

Siedzący za kółkiem renaulta młodzieniec odjechał z miejsca, a gdy dotarł do domu, o zdarzeniu poinformowani zostali bialscy mundurowi. Powstałe straty oszacowane zostały przez pokrzywdzonego na kwotę około 2 tysięcy złotych.