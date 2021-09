Biała Podlaska. Na co pójdą ponad 2 miliony złotych? Mieszkańcy zdecydowali! Znamy zwycięskie projekty w ramach budżetu obywatelskiego

W tym roku do budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej wpłynęło 28 projektów, z których ocenę pozytywną otrzymało 24. Internetowe głosowanie trwało od 26 sierpnia do 10 września. Na kartach do głosowania mieszkańcy oddawali swoje głosy od 26 sierpnia do 6 września br. Liczba oddanych prawidłowo głosów to 8 166 (7 152 mieszkańców głosowało internetowo, 1 014 mieszkańców swoje głosy oddało na papierowych kartach do głosowania).

Wszystkie propozycje zdobyły w sumie 16 332 głosy.

Oto zwycięskie inicjatywy: