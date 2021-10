Biała Podlaska: Nie zatrzymał się „na stopie”. Wpadł podczas kontroli drogowej. Pasażerowie również zostali zatrzymani RG.

Małgorzata Genca/Archiwum

38-letni kierowca nissana został zatrzymany do kontroli drogowej po tym jak nie zastosował się do znaku "stop". Nie jest to jego jedyne przewinienie. Zatrzymani zostali też dwaj pasażerowie, z których jeden odpowie za posiadanie narkotyków, a drugi był poszukiwany do odbycia wyroku.