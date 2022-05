Biała Podlaska. Pijany rowerzysta wjechał w pieszą. Odpowie przed sądem

We wtorek (24 maja) pijany rowerzysta zahaczył o znak przy ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej. Złość wyładował na rzeczonym znaku, kopiąc go i bijąc. Gdy dał upust swoim emocjom, ponownie wsiadł na rower. Jego przejażdżka zakończyła się jednak już 10 metrów dalej, kiedy wjechał w poruszającą się prawidłowo 21-latkę. Siła uderzenia rzuciła obydwoje na beton.

Mimo upadku, 21-latka uniknęła obrażeń. Cyklista nie miał jednak tyle szczęścia i z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu.

Przypominamy, że za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi grzywna nawet do 2,5 tysiąca złotych. W skrajnych przypadkach policja może jednak zrezygnować z mandatu i skierować sprawę do sądu. Tak właśnie było w tej sytuacji. Co się dalej stanie z 36-letnim sprawcą - mieszkańcem gminy Zalesie, zadecyduje sąd.