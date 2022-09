Biała Podlaska. Ukradli prawie 80 tys. zł - nowa metoda oszustów

Wczoraj (7 września) oszuści - podający się za policjantów - zadzwonili do 88-latka z informacją, że jego banknoty są zagrożone kradzieżą i muszą je sfotografować oraz oznaczyć do celów procesowych. Senior uwierzył rozmówcy i przekazał środki zgodnie z instrukcją nieznajomego. Tego dnia podobny telefon otrzymała też 84-latka, która w wyniku rozmowy straciła prawie 50 tys. zł. Kiedy pieniądze o wyznaczonej godzinie nie wróciły do poszkodowanych, postanowili oni o wszystkim poinformować policję.

– Przypominamy! Policja nigdy telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi o przekazanie informacji o miejscu gromadzenia pieniędzy, ilości kont czy wysokość zgromadzonych środków. Nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie ani też nie prosi o zaangażowanie naszych pieniędzy do jakiejkolwiek akcji – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.