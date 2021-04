Biała Podlaska: Z tira i osobówki niewiele zostało. Jedna osoba nie żyje, a jedna jest ranna. Zobacz

Po co te słupki? Zdaniem miasta - pomagają pieszym. Zdaniem pieszych - utrudniają

Miasto ustawiło kilka słupków na chodniku przed wejściem do WKU na ulicy Spadochroniarzy. – To tylko zwęziło chodnik, słupki utrudniają przejście. Dwie osoby się nie wyminą. Kto to wymyślił? – pyta zirytowany mieszkaniec Wieniawy. Zdaniem miasta to „najbardziej optymalne rozwiązanie”, które miało … pomóc pieszym.