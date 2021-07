Biała Podlaska: Zaginął 14 - latek. Chłopak wyszedł z domu kilka dni temu i nie wrócił

W sobotę (26 czerwca) o 10 Maciej Zrol wyszedł z miejsca zamieszkania. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Miejsce jego pobytu jest nieznane.

14 - latek jest szczupłej budowy ciała. Ma 170-175 cm wzrostu, włosy - koloru ciemnego.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu proszę kierować na numer 112, osobiście do dyżurnego KMP w Białej Podlaskiej lub bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego na nr 47 814-82-70.