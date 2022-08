Biała Podlaska. Zmarła 10-letnia dziewczynka, poszkodowana w wypadku niecały tydzień temu LY

Do wypadku doszło we wtorek (23 sierpnia) w na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Sławatycze-Kolonia. Podróżujący z żoną i dwójką dzieci 35-letni obywatel Mołdawii zignorował znak STOP i doprowadził do zderzenia z poruszającym się prawidłowo audi.