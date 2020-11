Bilans dnia: Liczba zakażonych przekroczyła 20 tys. od początku epidemii. Teraz z koronawirusem walczy prawie 11 tys. osób

Lubelskie laboratoria w minionej dobie przebadały łącznie 1889 osób. Aktualnie występują 151 ogniska epidemiczne. W ciągu ostatniej doby sanepid zarejestrował 10 nowych ognisk COVID -1. Są to: oddział wewnętrzny w Janowie Lubelskim, oddział wewnętrzny I w Hrubieszowie, NZOZ Cyców, Stacja Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Łukowie, Przychodnia Zdrowia w Biłgoraju, Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, MPWIK Wodociągi w Puławach, Komenda Powiatowa Policji w Puławach, DPS w Kocku, DPS dla kombatantów (powiat biłgorajski).

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia poinformował, że resort wystąpił do Prokuratorii Generalnej RP o wszczęcie postępowania o zabezpieczenie i zapłatę w związku z nieuregulowaniem zaległych płatności przez firmę E&K za respiratory. Przypomnijmy, że wiosną ministerstwo kupiło 1,2 tys. respiratorów od lubelskiej firmy E&K. Do dziś otrzymali tylko 200 z tych urządzeń. Działo się to jeszcze podczas kadencji Łukasza Szumowskiego.

- Z tytułu wskazanych żądań firma E&K sp. z o.o. zwróciła do Ministerstwa Zdrowia kwotę 14 mln euro, deklarując na piśmie, że pozostałą zaległą kwotę ureguluje do końca października 2020 r. Biorąc pod uwagę deklarację kontrahenta, resort nie kierował sprawy na drogę postępowania sądowego. Zaległości, których dotyczy wniosek do Prokuratorii Generalnej to: 11,9 mln euro niezwróconych przedpłat oraz 3,6 mln euro kar umownych - wyjaśnił w oświadczeniu dla PAP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ.