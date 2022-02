Bilans wichury na Lubelszczyźnie: 40 tys. osób bez prądu, ofiara śmiertelna i przeciążenie numeru 112. Wojewoda lubelski apeluje

Do godziny 15 warunki pogodowe dały się dotkliwie odczuć na drogach trzy razy. Połamane drzewa i konary uszkodziły samochody, czego skutkiem była śmierć jednej osoby. Nie ma informacji na temat ewentualnych rannych. Silne porywy wiatru dały się we znaki co parę godzin. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do godz. 19 poinformowała o kolejnych utrudnieniach w przejazdach – w okolicach Zemborzyc Tereszyńskich i Izbicy.

– Należy się liczyć z tym, że to katalog otwarty, dlatego że co pewien czas występują lokalnie nasilone wichury – zapowiada wojewoda Lech Sprawka.

Jakie problemy najczęściej zgłaszali mieszkańcy do godz. 15?