Bilardziści powalczą o miano mistrza Lubelszczyzny

Chętnych do podjęcia rękawicy w zawodach pod nazwą „Grand Prix Lubelszczyzny 2020” nie brakowało. – W ciągu pierwszych dziesięciu godzin od ukazania się informacji o zawodach zgłosiło się 32 zawodników. Jest to komplet. Ze względu na ograniczenia sprzętowe lokalu, gdzie będzie rozgrywany turniej, nie możemy zwiększyć ilości miejsc. Kilka osób jest na liście rezerwowej. W przypadku, gdyby ktoś zrezygnował z udziału, wtedy zawodnik z takiej listy zajmie wolne miejsce – mówi Robert Szafran, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenie Sportów Bilardowych.

Najbliższa edycja imprezy będzie drugą. W inauguracyjnej, przed rokiem, najlepszy okazał Piotr Oleszczuk. Kogo przy stole zobaczymy w sobotę?

– Będzie między innymi aktualny mistrz Lubelszczyzny – Piotr Oleszczuk z Białej Podlaskiej, który w minionej edycji wygrał trzy z czterech turniejów. W czwartym zwyciężył Piotr Kaczmarek z Warszawy, który prawdopodobnie też zagra w Lubartowie. Wystąpi również Hubert Łopotko, który był mistrzem Polski amatorów – wymienia Robert Szafran. – Wystąpią jednak zarówno zawodnicy grający w 1. lidze Polskiego Związku Bilardowego, jak i gracze niezrzeszeni, czyli amatorzy chcący się sprawdzić, a tak naprawdę wcale nie ustępującym zawodowcom. Billard ma to do siebie, że tu amatorzy nie muszą być gorsi od zawodowców. Oni po prostu nie angażuje się aż tak sportowo, ale biorą udział w turniejach i całkiem dobrze im to wychodzi. Często odpadają faworyci – dodaje.