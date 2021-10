„Biletowa rewolucja”. – To najnowocześniejszy system w kraju – przekonuje ZTM. Pasażerowie w Lublinie muszą się błyskawicznie go nauczyć

- To jeden z najnowocześniejszych systemów biletowych w kraju i tylko przez skromność nie mówię, że najnowocześniejszy - podkreśla Grzegorz Malec, dyrektor ZTM Lublin. Od najbliższego piątku do lubelskiej komunikacji miejskiej wkracza „Lubika”. Oznacza prawdziwą rewolucję w sposobie kupna biletów i naliczania opłat za przejazd. Pasażerowie będą musieli się ich szybko nauczyć. Np. aplikacja na telefon, która umożliwi korzystanie z taryfy przystankowej - płacimy za tyle przystanków, ile przejedziemy - będzie dostępna dopiero od 1 października. I wtedy też ruszy strona internetowa Lubiki.

ZTM uspokaja pasażerów, że nie należy się bać wchodząc w piątek do autobusu czy trolejbusu. – 1 października nie jest datą graniczną dla pasażerów, to termin od którego wchodzi system Lubika. Jeśli nie będziemy chcieli z niego skorzystać, to nie skorzystamy: do dyspozycji dalej będziemy mieli np. bilety papierowe – przekonuje Agnieszka Musur, kierownik działu sprzedaży biletów w ZTM.