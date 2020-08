Bilety okresowe w komunikacji miejskiej będą droższe dla tych, którzy nie płacą podatku w Lublinie. Zobacz cennik

ZTM szacuje, z LKM może będzie mogło korzystać ok. 100 tys. osób. „Znaczniki” są wydawane od końca lipca. Do tej pory otrzymało je ponad 3 tys. osób. LKM umożliwi nie tylko kupowanie tańszych przejazdówek. Posiadacze karty będą mogli też korzystać ze zniżek np. w obiektach sportowych, na wydarzenia kulturalne .

- Ideą Lubelskiej Karty Miejskiej jest premiowanie osób, które płacą podatki w Lublinie i przyczyniają się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta i jego rozwoju – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublina.

Z danych ratusza wynika, że średnio od każdego podatnika do kasy miasta wpływa 2 300 zł. - Z każdego 1000 zł zapłaconego przez mieszkańca podatku dochodowego, 484 zł trafia z powrotem do budżetu Lublina – wylicza prezydent Krzysztof Żuk. Udział w podatkach PIT to jedno z największych źródeł dochodów w budżecie miasta. W tym roku na przynieść miastu 535 mln zł. – Gdyby wszyscy, którzy mieszkają w naszym w mieście płacili w nim PIT to nasze dochody zwiększyłyby się o ok. 90 mln zł – szacuje Żuk.

Cennik:

I strefa

Bilety okresowe imienne (propozycja cen)