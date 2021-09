Biłgoraj. 13-letni rowerzysta wjechał pod samochód na ul. Zamojskiej

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 15 na ul. Zamojskiej w Biłgoraju. Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazują na to, że 13–letni rowerzysta zjechał z chodnika na przejście dla pieszych bezpośrednio pod jadący ulicą Zamojską samochód marki Volkswagen. Pojazdem kierowała 51–latka z Biłgoraja, która nie zdążyła zareagować na manewr chłopca. Wtedy doszło do zderzenia.

13-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do jednego z lubelskich szpitali. Na szczęście obrażenia, jakich doznał, nie zagrażają jego życiu i po udzieleniu pomocy miał zostać zwolniony do domu. Jak ustalili policjanci, kierująca samochodem kobieta była trzeźwa.

Funkcjonariusze nadal ustalają dokładne okoliczności wypadku oraz apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i rozsądek na drodze.