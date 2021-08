Biłgoraj. Łapówka za prawo jazdy. Były poseł PiS i urzędnik starostwa skazani

Piotr O. to były poseł PiS. Do sejmu dostał się w 2015 r. Dwa lata później do mediów trafiły anonimowe maile z informacją, że mężczyzna miał kupić prawo jazdy za łapówkę. Czynów tych miał się dopuścić w 2010 r., a więc zanim został posłem. Śledztwo wszczęła prokuratura.