Biłgoraj. Po pijaku i bez uprawnień prowadził samochód, wymuszając pierwszeństwo. Kierowcy ratowali się zjazdem na pobocze

Sytuacja miała miejsce w Nadrzeczu wczoraj (7 czerwca) ok. godz. 18. Policjant wracający do domu po służbie zauważył kierowcę wymuszającego pierwszeństwo, czym zmuszał pozostałych uczestników ruchu do zjazdu na pobocze.

Sprawca, poruszający się autem marki Suzuki, zatrzymał się w zatoczce autobusowej. Policjant przy pomocy innego świadka odebrał mu kluczyki do auta i zawiadomił biłgorajską policję.

Jak się okazało, kierowcą był 47-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj. W organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu, a do tego nie posiadał uprawnień do kierowania.

Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu bardzo wysoka grzywna i do dwóch lat więzienia.