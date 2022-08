Biłgoraj. Śmiertelny wypadek. Kierowca najechał na mężczyznę i uciekł z miejsca zdarzenia

Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 1 w nocy z piątku na sobotę (5/6 sierpnia) w miejscowości Luchów Górny (pow. biłgorajski).

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 23-letni kierowca mercedesa w nieoświetlonym miejscu najechał na leżącego na jezdni 36-latka i uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając mu pomocy. Poszkodowany mężczyzna zmarł na miejscu.

Kierowca mercedesa to mieszkaniec powiatu biłgorajskiego. Mężczyzna został doprowadzony i osadzony w policyjnym areszcie. Pobrano od niego krew do badań, by sprawdzić, czy w czasie wypadku nie był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Decyzją prokuratora, ciało 36-latka zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Obecnie trwają czynności ustalające szczegółowy przebieg wypadku.