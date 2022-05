Biłgoraj: Tragiczny w skutkach wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę

Do tragicznego wypadku doszło w piątek (13 maja) w okolicach godziny 9:00. Do dyżurnego biłgorajskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, mówiące o wypadku na drodze wojewódzkiej numer 849 pomiędzy miejscowościami Babice - Łukowa. Wedle relacji doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Z ich wstępnych ustaleń wynikało, że 73-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego kierując samochodem marki Peugeot najechał na tył jadącego przed nim ciągnika rolniczego czym doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku.

- Policjanci przebadali kierowcę, jak się okazało - miał on 1,5 promila alkoholu w organizmie - dodaje sierżant sztabowy Joanna Pilarska z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

W wyniku obrażeń doznanych podczas zderzenia pasażerka pijanego kierowcy - 66-letnia kobieta zmarła w szpitalu pomimo podjętej reanimacji. 55-letni kierowca ciągnika rolniczego w ciężkim stanie został śmigłowcem przetransportowany do szpitala.