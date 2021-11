Biłgoraj. Zadał pytanie policjantom, teraz grozi mu 5 lat więzienia Adrianna Romanek

Mężczyzna sam podjechał do kierujących ruchem policjantów, by zapytać o możliwość przejazdu. W momencie, gdy mundurowi wyczuli od niego alkohol 29-latek rzucił się do ucieczki. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.