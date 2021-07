Biłgoraj: „Żeby Kubuś nie cierpiał”. Nadzieją dla chłopca jest kosztowna operacja w USA

Kuba urodził się w 34 tygodniu ciąży. Dostał zaledwie 2 punkty w 10-stopniowej skali Apgar. Potem wiadomości od lekarzy były tylko gorsze, a lista chorób chłopca się wydłużała. Dziś wiadomo, że Kuba ma m.in. wadę serca, przepuklinę pępkową, wiotkość, padaczkę, skoliozę utrudniającą oddychanie, hipoglikemię, wadę wzroku.

- Po konsultacji w Instytucie dr. Paleya w Warszawie specjaliści stwierdzili, że na odcinku kilku centymetrów kręgosłup Kuby nie rośnie, a rotuje się wokół własnej osi. Klatka piersiowa również przestała rosnąć, przez co narządy wewnętrzne (płuca, serce, żołądek, pęcherz, jelita) mają coraz mniej miejsca co może prowadzić do ich niewydolności, a nawet do uduszenia się – opisuje Elwira Pawęzka, mama chłopca.