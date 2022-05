„Bitwa Regionów” - Ogólnopolski konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny skierowany do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Jak przekazują organizatorzy - idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W miniony poniedziałek (23 maja) wystartowało przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu. Nabór potrwa do 31 maja.

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Rozpocznie się od eliminacji powiatowych, które przejdą w eliminacje wojewódzkie i zakończą się na ogólnopolskim finale. Zaplanowano łącznie 257 wydarzeń (240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał).