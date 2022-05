Blisko 50 mkw. poddasza za 32 tys. zł w Lublinie. Ktoś chce ubić złoty interes

- W naszej kamienicy mieszka aktualnie 10 lokatorów. Na poddaszu znajduje się wolnostojący lokal, który liczy sobie blisko 50m2. To bardzo ustawne pomieszczanie, które można zaadoptować na naprawdę ładne mieszkanie. Gdy 3 lata temu kupowałam swoją nieruchomość w tej kamienicy, w moim aneksie do umowy widniał zapis, że poddasze jest częścią wspólną mieszkańców, z której wszyscy możemy po równo korzystać. Teraz ten lokal ma zostać sprzedany, pomimo, że część z nas absolutnie nie wyraża na to zgody - zaalarmowała nas pani Maria, jedna z mieszkanek kamienicy przy ul. Czeskiej 22.

Aby transakcja doszła do skutku, większość z mieszkańców musiała wyrazić na to swoją zgodę. W tym celu zwołano zebranie, na którym przeprowadzono głosowanie, kto jest za sprzedażą poddasza oraz kto nie wyraża na to swojej zgody. Wówczas uchwałę poprało 75 proc. obecnych mieszkańców.