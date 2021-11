Bociany nie jedzą żab i... mają się dobrze. Jednak zagrożeń dla tych pięknych ptaków nie brakuje

- W samym parku tych ptaków praktycznie nie ma, bo są to obszary leśne, w których one nie bytują. Za to nie brakuje ich w naszej otulinie – podkreśla Przemysław Stachyra, kierownik działu monitoringu środowiska przyrodniczego Roztoczańskiego Parku Narodowego. - Co ważne, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat populacja bocianów na tym terenie nie spadła. A wszystkie ich gniazda znajdują się na słupach elektrycznych.