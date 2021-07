Bogdan Konopka w zamojskim Ratuszu. To będzie niezwykła ekspozycja

Tytuł ekspozycji „Leçons de Ténèbres” („Lekcje Ciemności”) nawiązuje do dzieła muzycznego Françoisa Couperina. Ten utwór wykonywano w Wielki Czwartek - przed świtem, podczas liturgicznego nabożeństwa Ciemnej Jutrzni. Na czym polega wyjątkowość tej ceremonii? Ustawia się wówczas świecznik z 15 świecami, a sześć innych zapalanych jest na ołtarzu. Podczas nabożeństwa świece są stopniowo gaszone (gdy wykonuje się kolejne psalmy). Zostaje tylko jeden płomyk, na największej z nich. To tzw. świeca Chrystusowa. Takie nabożeństwo nadal jest odprawiane w niektórych kościołach. Jego niezwykłą atmosferę starał się oddać w swoich pracach Bogdan Konopka.

Jak czytamy w opisie wystawy, jest to również metafora pracy w ciemni fotograficznej, którą artysta traktuje jako formę rytuału - chwili, w której „rodzi się obraz”. Efekty są zarazem widowiskowe i subtelne. Artysta interesuje się tym, co jest trudno uchwytne. Odwiedza opuszczone strychy, stare kościoły, obserwuje strukturę pomników, a nawet zagląda do salonów gier wideo. Interesuje go także krajobraz.