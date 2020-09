Bogusław Trojan (prezes MKS Perła Lublin): Jedną z największych wartości tego zespołu jest atmosfera

Sezon 2020/2021 PGNiG Superligi Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy mecz lubelskie szczypiornistki rozegrają już w najbliższą środę 9 września o godzinie 16:00 w lubelskiej hali Globus. Przed inauguracją sezonu rozmawialiśmy z prezesem lubelskiego klubu, Bogusławem Trojanem.

Kadra MKS została zamknięta ponad dwa miesiące przed startem rozgrywek. Za drużyną udany okres przygotowawczy. Czy można powiedzieć, że przebudowana lubelskiej drużyny jest zakończona?

Nie. Nigdy tak nie można powiedzieć. Nadal mamy zadania jeszcze treningowe. Niedługo ruszy liga. Na pewno w tym kształcie osobowym przystąpimy do rozgrywek. Bałbym się jednak powiedzieć, że zamknęliśmy budowę zespołu. Ten MKS, który przystąpi do rozgrywek, jest mocniejszy od tego, jaki grał w zeszłym sezonie?

Zobaczymy na koniec sezonu, który rozpoczniemy 9 września. Mam nadzieję, że tak. Po to robimy te zmiany, absolutnie nie rezygnując z celu głównego, jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski. Chcemy mocniej zaznaczyć nasza obecność w Europie. Pod tym kątem robimy wszystko, aby nam się powiodło. Mam nadzieję, że te ruchy, które podjęliśmy, będą temu służyły. Szczególnie w tym kontekście brakowało możliwości sprawdzenia się z zespołami z zagranicy w okresie przygotowawczym?

Zdecydowanie tak. Wiemy jednak jaka jest sytuacja pandemiczna na całym świecie. Z tego powodu nie zorganizowaliśmy turnieju, o którym myśleliśmy w takim składzie, jaki był planowany. Nie zaprosiliśmy Podravki. Nie pojechaliśmy także na silnie obsadzony turniej do Czech, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Brakuje nam tej konfrontacji tak jak wszystkim. Wszystkie zespoły PGNiG Superligi Kobiet borykały się z tym, że gramy "we własnym sosie". W nim się konfrontujemy na sparingach. To rzeczywiście może nie oddawać rzeczywistości taka, jaka ona jest, bo to nie jest to.

Zespół został poddany solidnej przebudowie w ścisłej konsultacji z trenerem Kimem Rasmussenem. Duński szkoleniowiec jest zadowolony z gry zespołu i realizacji swojej wizji?

Rozmawiamy codziennie i to często bardzo długo. Wymieniamy nasze poglądy i uwagi na temat tego co się dzieje. Z Kimem pracuje się ciężko, bo to bardzo wymagający człowiek. Przede wszystkim jednak wymaga od siebie. Jego wizja "podkręciła" także nas jako klub. To jest ogromny plus jego przyjścia do nas. Mam nadzieję, że to, co realizuje Kim, spełni oczekiwania. Widać już długie fragmenty dobrej gry. Gdy tylko dziewczęta są maksymalnie skoncentrowane, to wygląda to naprawdę dobrze. Szczególnie fragmenty w obronie są co najmniej zadowalające.

Transfery można uznać za udane?

Zdecydowanie tak. Te transfery były robione pod pewną wizję gry. Wszystkie te zawodniczki są co najmniej doświadczone. Doświadczone na arenie międzynarodowej. Grały w różnych klubach, które walczyły o coś w Europie. Kilka z nich znały Kima i jego pomysł na grę i to zaczyna procentować. Wyjątkiem jest Paulina Wdowiak, która jest bardzo młodą zawodniczką. Gdy jednak grała w sparingu przeciwko drużynie Elbląga, ręce same składały się do oklasków. Co do wszystkich zawodniczek mieliśmy określone wymagania. Wiedzieliśmy czego się spodziewać. Wszystko, co zrobiliśmy, wydaje się zmierzać ku temu, byśmy polepszyli naszą jakość względem poprzedniego sezonu.

Co jest najmocniejszym punktem dzisiejszego zespołu MKS Perła Lublin?

Jedną z największych wartości tego zespołu jest atmosfera. Te zawodniczki się lubią. To jest kolektyw. To jest niezwykle istotne. W momencie gdy jest dobra atmosfera w drużynie, zespół zyskuje na wartości jako całość. Te dziewczęta, które doszły do nas, wkomponowały się w ten zespół. Wszystkie się szybko zaadaptowały zarówno do miasta jak i do drużyny. Oczekujemy dobrych rezultatów. ZOBACZ TAKŻE:

Co dają polskiej kadrze mecze w Lidze Narodów?