Bolesna lekcja koszykówki. Pszczółki tłem dla mistrza Polski

Pierwszy fragment meczu mógł zwiastować, że lublinianki, które pojechały do Trójmiasta jako lider tabeli i jedyna niepokonana drużyna w stawce, powalczą o siódmą wygraną w sezonie. Trzy punkty Ivany Jakubcovej oraz ładna akcja podkoszowa Natashy Mack sprawiły, że akademiczki prowadziły 5:0. Szansę na powiększenie przewagi miała ponownie Jakubcova, ale jej rzut z odejścia nie znalazł drogi do kosza. Pierwsze punkty dla zespołu Arki, po upływie dwóch minut, zdobyła Megan Gustafson. Od tego momentu to gdynianki zaczęły błyszczeć. Gdy spoza łuku trafiła Magdalena Szymkiewicz, gospodynie wygrywały już 9:5. Pszczółki początkowo podjęły jeszcze rękawicę, starając się dotrzymać kroku rywalkom. Na cztery minuty przed końcem pierwszej odsłony dobre wejście pod kosz wykonała Kamiah Smalls, ale szybko “trójką” odpowiedziała była zawodniczka Pszczółki – Morgan Bertsch (16:9). Przewaga Arki rosła, a to głównie za sprawą świetnej skuteczności z dystansu. Podopieczne Gundarsa Vetry trafiły aż pięć z ośmiu prób, podczas gdy lubliniankom ta sztuka udała się tylko raz (także na osiem podejść). Po pierwszej kwarcie Arka wygrywała 27:16.