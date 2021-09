Bomby spadły na Majdan Tatarski. Niezwykłe wspomnienia lublinian

2 i 9 września 1939 r. już na stałe wpisały się w wojenną historię miasta. Silniej wybrzmiewa ta druga data - to wówczas w kamienicy przy ulicy Krakowskie Przedmieście 46 zginął pod gruzami czołowy polski poeta Józef Czechowicz, to wtedy zmarł woźny Jan Gilias wynosząc bombę z ratusza, co dramatyczną fotografią udokumentował Ludwik Hartwig. Jednak 2 września miał również swój tragizm - bomby spadły na Majdan Tatarski

Lublin i lublinianie szybko doświadczyli konsekwencji wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Westerplatte. Nieco ponad dobę później bomby spadły na Lublin. Bohaterów tej opowieści jest kilku: Wiesław Staszewski - w bombardowa-niu 2 września 1939 roku zginęła jego babcia oraz ciotka; Alina Struk - tamtego dnia straciła cztery siostry; Ryszard Krzos - syn zmarłej kilka lat temu Genowefy Krzos, która przeżyła bombardowanie i której relacja o nim opowiedziana na łamach „Kuriera Lubelskiego” we wrześniu 2008 roku odbiła się szerokim echem. Zresztą Genowefa Krzos to kolejny bohater opowieści. I nie ostatni. Są nimi wszyscy ci, którzy 2 września zginęli lub zostali ranni od niemieckich bomb i kul karabinów. Według niektórych źródeł było ich około dwustu. To im należy się szczególna pamięć.

Dlatego też nieprzypadkowo z Aliną Struk, Wiesławem Staszewskim i Ryszardem Krzosem spotkamy się w pobliżu kaplicy cmentarza przy ulicy Unickiej. Ofiary bombardowania z dnia 2 września są pochowane nieopodal.

Życie na Majdanie, czyli przerwana idylla Z relacji Genowefy Krzos wynika, że przedwojenny Majdan był dzielnicą ładną, czystą, z domami murowanymi i drewnianymi, każdy miał podwórko i sad. Zamieszkiwali tu Polacy, Żydzi, Cyganie, Ukraińcy, co ważne, żyjąc ze sobą w zgodzie. Wojna to przerwała. - Dzieci razem żyły, razem się bawiły i razem zginęły - mówi Wiesław Staszewski. Swoje dołożył komunizm. - Po wojnie moja rodzina została wysiedlona, dziadek trafił do więzienia na Zamku, a potem do sowieckiego obozu śmierci w Krzesimowie, zmarł tam po dwóch miesiącach - dodaje pan Wiesław. Pierwsze bombardowanie Lublina Pierwszy atak bombowy na Lublin nastąpił 2 września 1939 roku. Głównym celem była Lubelska Wytwórnia Samolotów, ale ucierpiały też m.in. dzielnica Dziesiąta czy Majdan Tatarski.

- Mieszkaliśmy w okolicach lotniska, a jak Niemcy zaczęli je bombardować to wszyscy, dzieci i dorośli, uciekali w pole. Lotnicy ich dostrzegli, nawrócili i zaczęli seriami z karabinów strzelać do cywilów - mówi Alina Struk. - Uciął tą serią główkę mojej 2-letniej siostrze, dzieci były przestrzelone na pół - dodaje roniąc łzy. Bombardowanie przeżył brat pani Aliny, Mieczysław. - Jak samolot się zniżył do ataku, to jeden z kolejarzy pchnął brata w stertę śmieci, doznał takiego szoku, że na kilka dni stracił mowę. Z rodzeństwa przeżył tylko on, cztery siostry, Władzia, Stasia, Jasia i Nacia, zginęły - opowiada pani Alina.