Brak prądu w lubelskim. Sprawdź gdzie 27.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubelskim

powiat puławski

Parchatka

3.08 od godz. 8:00 do 13:00

Lublin

Lublin, ul. Juranda Juranda 1 klatka 1-3, Juranda 5

27.07 od godz. 8:00 do 11:00

Lublin, ul. Poli Gojawiczyńskiej 31,33,35,37

29.07 od godz. 8:00 do 14:00

Lublin, Kolonia Płouszowice odbiorcy zasilani z K- 1721

29.07 od godz. 8:00 do 16:00

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 K budynek magazynowy firma KABIS, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 budynek biurowy firma VICO

29.07 od godz. 8:00 do 11:00

Lublin, ul. Puławska garaże, ul. Skautów garaże

29.07 od godz. 11:00 do 14:00

Lublin, ul. Deszczowa od nr.23 do 51 i do końca strona nieparzysta

30.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat lubelski

Jakubowice Konińskie, ul. Jodłowa 29, 37

29.07 od godz. 8:00 do 16:00