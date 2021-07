Brak prądu w lubelskim. Sprawdź gdzie 30.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (30.07 9:07) nie ma prądu w lubelskim?

Lublin

Lublin, ul. Deszczowa od nr.23 do 51 i do końca strona nieparzysta

30.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat lubelski

Zaraszów-Kolonia

30.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

30.07 od godz. 9:00 do 15:00

powiat świdnicki

Wola Piasecka

30.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat łukowski

Kopina, Kopina ST-2

30.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat radzyński

Domaszewnica

30.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat bialski

Łomazy, ul. Brzeska

30.07 od godz. 9:00 do 14:00

powiat zamojski

Zwierzyniec, ul. Bukowa, ul. Jodłowa 14, 16, 18, ul. Klonowa, ul. Sosnowa

30.07 od godz. 8:30 do 11:30

Śniatycze

30.07 od godz. 8:00 do 12:00