Brak prądu w lubelskim. Sprawdź gdzie 8.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubelskim

Lublin

Lublin, ul. Rozstajna, ul. Długa od ul. Pawiej do ul. Krańcowej, ul. Stalowa od nr 7 i 8 do ul. Rozstajnej

8.12 od godz. 8:00 do 14:00

Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 5, 7

9.12 od godz. 8:00 do 14:00

Lublin, ul. Kryształowa 8

14.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat tomaszowski

Ostrów

8.12 od godz. 8:00 do 10:30

Michalów, ul. Chmielna, ul. Osiedlowa

13.12 od godz. 9:00 do 14:30

Kryszyn

8.12 od godz. 8:00 do 11:00

Tomaszów Lubelski, ul. dr. Józefa Rybickiego

8.12 od godz. 8:00 do 11:00

Tomaszów Lubelski, ul. Piekarska 9A, 11, 13.

13.12 od godz. 8:00 do 12:00

Tomaszów Lubelski, ul. Papieża Jana Pawła II Blok numer 22.

14.12 od godz. 11:00 do 16:00