Brazylijski obrońca Leandro żegna się z Górnikiem Łęczna

39-letni Brazylijczyk po raz pierwszy zagrał w Górniku w sezonie 2015/2016. Po dwóch latach spędzonych w Łęcznej przeniósł się do Stali Mielec. Wrócił w 2019 roku i z Górnikiem wywalczył awans do pierwszej ligi, a rok później do PKO Ekstraklasy. W tym sezonie zagrał w 31 meczach ligowych oraz czterech Pucharu Polski. Przez większość czasu był podstawowym obrońcą, ale w ostatnich spotkaniach na boisku pojawiał się dopiero na ostatnie 30 minut.

- To był mój ostatni dzień jako zawodnika Górnika Łęczna. Chciałem podziękować kibicom, zarządowi, sztabowi szkoleniowemu i każdemu zawodnikowi, z którym miałem przyjemność grać – napisał Leandro Messias dos Santos, którego kibice zapamiętają z wielu szarż lewą stroną boiska.

– To były fantastyczne trzy lata i niezapomniane momenty. Zrobiliśmy w tym czasie dwa awanse, z drugiej ligi do pierwszej, a potem z pierwszej do Ekstraklasy. Niestety, w tym sezonie nie udało się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Życzę jak najlepiej klubowi który zrobił dla mnie bardzo dużo. Uważam, że Górnik jak najszybciej wróci do Ekstraklasy. Dziękuje wam za wszystko jeszcze raz i do zobaczenia! – dodał były kapitan Górnika.

Leandro, to nie jedyny piłkarz, któremu po sezonie kończy się kontrakt z Górnikiem. W podobnej sytuacji są Tomasz Midzierski, Adrian Kostrzewski, Bartłomiej Kalinkowski, Michał Goliński, Bartosz Rymaniak oraz Janusz Gol. Od tego ostatniego, doświadczonego pomocnika, zarząd klubu z Łęcznej chce rozpocząć kompletowanie składu na grę w Fortuna 1. lidze. Przygotowania do nowego sezonu Górnik rozpocznie 13 czerwca.