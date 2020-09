Brodacze ze Sławatycz mogą trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

- Chcemy w szczególny sposób ochronić tę tradycję na dalsze lata. Nigdzie w Polsce nie ma takiego obrzędu. Raczej u nas nie zaginie, bo nie jest w żaden sposób inscenizowany, to nie jest teatr stworzony na jakieś potrzeby. To jest żywa tradycja istniejąca wśród naszych mieszkańców. Zwyczaj ten może mieć już kilkaset lat. Najstarsi mieszkańcy Sławatycz mówią, że o brodaczach odpowiadali im dziadkowie - wyjaśnia Arkadiusz Misztal, wójt Sławatycz.

W sprawie zgłoszenia brodaczy do krajowej listy niematerialnego dziedzictwa odbędą się w gminie konsultacje społeczne. Spotkanie ma celu przedyskutowanie we wspólnym gronie znaczenia tego dziedzictwa dla zebranych, uzyskanie zgody na wpis i wyłonienie upoważnionego przedstawiciela społeczności. Wydarzenie odbędzie się 16 września 2020 roku godz.18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach. - Mam nadzieję, że do czasu najbliższego obrzędu pożegnania starego roku, znajdziemy się już formalnie na liście dziedzictwa kulturowego. To z kolei pewnie przełoży się na atrakcyjność i rozpoznawalność tego zwyczaju, który już robi furorę, bo co roku przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski, aby zobaczyć brodaczy - odpowiada wójt.