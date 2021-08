Budowa dróg: Jakie inwestycje na Lubelszczyźnie przez najbliższe 10 lat?

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku zaprezentował w poniedziałek (9 sierpnia) premier Mateusz Morawiecki. To kontynuacja programu na lata 2014-23, która przewiduje dokończenie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. We wtorek (10 sierpnia) w regionach odbyły się konferencje prezentujące drogowe plany dla każdego z województw.

W województwie lubelskim w planach na najbliższą dekadę są następujące inwestycje: