Budowa Nord Stream 2 na finiszu. Politolog: - Rosji udało się osłabić jedność i solidarność Zachodu

Prace na budowie Nord Stream 2 mają się zakończyć w sierpniu. Jakie znaczenie ma gazociąg dla Rosji i Niemiec?

Przede wszystkim geopolityczne. To nie jest odrębna inicjatywa biznesowa, ale narzędzie do realizacji geopolitycznych planów Władymira Putina. Co ciekawe, tematem pracy doktorskiej prezydenta Federacji Rosyjskiej jest właśnie geopolityka rurociągów. Niemcy natomiast dążą do bycia gazowym hubem Europy. Już teraz szacuje się, że ponad 35 proc. gazu na kontynencie pochodzi z Rosji. Radosław Sikorski swego czasu porównał budowę Nord Stream 1 do paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie należy zrównywać tych dwóch rzeczy, ale w sytuacji zwiększenia zależności Białorusi od Rosji i obecność rosyjskich sił w Kaliningradzie ta inwestycja jest niekorzystna dla Polski. Ona umożliwia Rosji dalszą destabilizację a nawet rozpoczęcie otwartej wojny wobec Ukrainy. Pamiętajmy, że około 40-50 proc. PKB Rosji pochodzi ze sprzedaży surowców energetycznych – ropy i gazu. Te środki Rosja przeznacza na zbrojenia. Mówiąc krótko: Europa Zachodnia pośrednio dozbraja Federację Rosyjską, która zagraża Europie Środkowo-Wschodniej, w tym i Polsce.