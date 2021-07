Budowa plaży w Kulikowie wreszcie się rozpocznie. „Będziemy starać się o dofinansowanie tej inwestycji ze wszystkich możliwych źródeł” Bogdan Nowak

Wizualizacja projektu nowej plaży w Kulikowie. Materiał UG Sułów nadesłane

Zalew w Nieliszu jest ogromny. Ma powierzchnię ponad 950 ha. To magnes dla plażowiczów spragnionych kąpieli wodnych i słonecznych. Jednak potencjał tego wielkiego zbiornika nie został odpowiednio wykorzystany. Od kilku lat starają się o to władze gminy Sułów. Chodzi o budowę nowej, obszernej plaży nad zalewem. Wygląda na to, że jest wreszcie w tej sprawie przełom.