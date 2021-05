Budowa S19. Kiedy do Kraśnika dojedziemy z Lublina w niecałe pół godziny? [23.05]

Przy budowie pracuje obecnie ok. 200 osób.

– Mieszkańcy Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej, Wilkołazu odetchną od ruchu samochodów. Poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort życia – podkreśla Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA. Czas przejazd z Lublina do Kraśnika skróci się do niespełna pół godziny. To zmiany, które przyniesie uruchomienie fragmentu trasy S19. Budowa obejmuje 42 kilometrowy drogi, podzielona jest na trzy odcinki.

Odcinek Niedrzwica Duża – węzeł Kraśnik Północ buduje Mota - Engil Central Europe. Ma 20 km długości. To fragment, na który najpóźniej zostało wydane zrid (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) umożliwiające rozpoczęcie robót. Podczas budowy pojawiły się kolejne kłopoty.

Ten fragment ekspresówki ma być skończony dopiero w drugim kwartale 2022 r. – Zaawansowanie inwestycji mamy na poziomie 55 procent. Na placu budowy znajduje się ok. 450 pracowników – dodaje Żyśko.

– Natrafiliśmy na odmienne warunki gruntowe, okazało się, że na pięciu fragmentach mamy do czynienia ze skałą. Musieliśmy zmienić technologię prac, niezbędne okazało się kruszenie skał. To wydłuży nasze prace o pół roku – mówi Michał Żyśko, dyrektor kontraktu z Mota–Engil.

Ostatni fragment powstającej trasy to obwodnica Kraśnika. 10-kilometrowy odcinek drogi buduje również Aldesa Construcciones Polska.

– Prace planujemy zakończyć jesienią, dopuszczenie drogi do ruchu powinno nastąpić do końca listopada – ocenia Grzegorz Bednarski z Aldesa Construcciones Polska. I precyzuje: – Stan obecny to 70 procent wykonania. W przypadku robót drogowych i przygotowawczych ten wskaźnik wynosi 90 proc., dla prac bitumicznych i konstrukcyjnych – 50 proc.

W Słodkowie Drugim powstaje najdłuższa estakada na tym odcinku. Ma 220 metrów długości i 17 metrów wysokości. Do jej wykonania trzeba było ustawić 284 podpory.

Koszt powstanie trasy ekspresowej z Lublina do Kraśnika to – łącznie z odszkodowaniami za przejęte tereny – ok. 1,5 mld zł.

Trasa będzie miała mieć dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu (zostawiona zostanie rezerwa pod budowę trzeciego pasa). Nawierzchnia jezdni będzie z asfaltu (odmiennie niż na S17 do Warszawy, gdzie jest z betonu).