Budowlani Lublin tworzą drugi zespół. Na trening zapraszają wszystkich chętnych

– Projekt powstania drugiej drużyny pojawił się na zarządzie kilka miesięcy temu, ale takie plany mieliśmy już znacznie wcześniej – mówi Sebastian Berestek, wiceprezes Edach Budowlanych, w przeszłości były zawodnik i trener pierwszej drużyny, a obecnie pełniący funkcję trenera w klubowej akademii. – Zainteresowanie jest spore i spodziewam się na środowych zajęciach około 20 zawodników.

Trening na boisku przy ul. Krasińskiego rozpocznie się o godz. 18. – Chcemy, żeby druga drużyna także walczyła o ligowe punkty. Potrzeba na to czasu, ale jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania – podkreśla Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych.

W przedsięwzięcie mają angażować się także inni klubowi trenerzy na czele z prowadzącym drużynę seniorów Hendrikiem Wentzelem. – Ta propozycja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Zespół rezerw powstaje, by umożliwić grę naszym byłym zawodnikom, którzy z różnych powodów przerwali kariery, juniorom, oldbojom, czy mieszkającym i uczącym się w Lublinie studentom z innych krajów. Zapraszamy też kibiców rugby, którzy do tej pory nie mieli okazji grać, a chcieliby poznać naszą dyscyplinę od środka. Mamy też w planach kolejne pomysły. Zdradzę jedynie, że chodzi o rugby na piasku. Poza tym, chcemy też rozegrać mecz noworoczny, w kategorii open - mówi Sebastian Berestek.