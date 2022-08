Budżet Obywatelski Hrubieszowa. Ruszyło głosowanie na wybrane projekty

Szczegółowy opis projektów można znaleźć na stronie internetowej hrubieszowskiego magistratu. Pierwszy dotyczy włączenia mieszkańców Hrubieszowa do współtworzenia oferty czytelniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Tak to zostało opisane przez organizatorów: „Zakup książek poprzedzony zostanie diagnozą potrzeb, w której każdy zainteresowany mieszkaniec Hrubieszowa będzie mógł wypowiedzieć się na temat gustów czytelniczych. Odbędzie się tydzień życzeń czytelniczych, podczas którego mieszkańcy (...) będą mogli zgłaszać propozycje zakupu książek, których brakuje w ofercie biblioteki. Po weryfikacji zgłoszonych propozycji nastąpi zakup książek, które po opracowaniu, dostępne będą nieodpłatnie do wypożyczenia (..). Na zakończenie realizacji budżetu obywatelskiego zostanie zorganizowane spotkanie autorskie z szeroko znanym w Polsce autorem”.

Wartość przedsięwzięcia to 25 tys. zł. Drugi projekt zakłada natomiast ”doposażenie istniejącego street workout parku w elementy gimnastyczne i montaż zjazdu linowego dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy Szkole Podstawowej nr 3. W skład doposażenia street workout parku wejdą: ławka do brzuszków, lina do wspinaczki i poręcz do pompek”. Wartość przedsięwzięcia to 25 tys. zł.